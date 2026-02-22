Зарплаты выше 200 тысяч: Тюменьстат назвал самые доходные сферы региона

По данным Тюменьстата, в Тюменской области средняя зарплата составляет 90 тыс. 783 руб. в месяц. За год она увеличилась на 10,7%.

Пока есть оперативные данные за январь-ноябрь 2025 года, по итогам декабря (информация появится позже) статистика по среднемесячной номинальной начисленной зарплаты наверняка будет увеличаться.

Сферы в Тюменской области, где платили более 150 тыс. рублей в месяц:

208 715 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

208 619 руб. - добыча нефти и природного газа;

188 800 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

169 915 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

159 121 руб. - научные исследования и разработки;

159 103 руб. - производство машин и оборудования.

Сейчас регион традиционно занимает третье место в Уральском федеральном округа по уровню зарплат после ЯНАО и ХМАО-Югры, где начисляли 174 тыс. 179 руб. и 130 тыс. 133 руб. соответственно, - сообщает Вслух.ру.