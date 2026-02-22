После инсульта к новой жизни: в тюменском медцентре помогают пройти сложную реабилитацию

Пациентка после тяжелого ишемического инсульта прошла курс восстановления в тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре. У женщины выявили рак кишечника, ей провели операцию и назначили химиотерапию.

В октябре внезапно появились нарушение речи и слабость в правой части тела. Ее экстренно доставили в ОКБ №1, где удалили тромб из сосуда головного мозга и начали реабилитацию.

После стабилизации состояния пациентку перевели в реабилитационный центр. При поступлении она не могла самостоятельно ходить и обслуживать себя, сохранялись выраженные двигательные и речевые нарушения.

Удалось добиться заметного прогресса: женщина начала ходить с тростью в сопровождении, улучшились речь и общее самочувствие. Впереди — ботулинотерапия и продолжение реабилитации, - сообщает Ангелина Рагозина, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).

"Мы видим положительную динамику и хороший реабилитационный потенциал. При сохранении такой мотивации пациентка сможет добиться еще больших результатов", — отметила врач-невролог, к.м.н., Виктория Скорикова.