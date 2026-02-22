"Одетое мышление": как выбор одежды настраивает нас на победы или на режим отдыха

Психолог Вика Дмитриева рассказала о научном подходе к гардеробу, объяснив, почему одни вещи помогают нам концентрироваться, а другие — расслабляться.

В основе этого явления лежит научный термин enclothed cognition ("одетое мышление"). Исследования Хайо Адама и Адама Галински доказали: одежда меняет психологические процессы, так как мозг наделяет вещи определенным смыслом. Например, человек в белом халате, который он считает "докторским", демонстрирует более высокую внимательность, чем в обычной одежде.

"Надевая определенный комплект, мы запускаем сценарий поведения: "я профессионал", "я в безопасности" или "я готов к действию". Мозг подстраивается под выбранный образ. Официальная одежда способствует абстрактному и стратегическому мышлению. Строгий костюм помогает "отойти на шаг назад" и увидеть рабочую ситуацию более масштабно, - отмечает психолог. - Цвета не лечат депрессию, но активируют разные реакции — от осторожности до открытости новому. При этом универсальных рецептов нет: ярко-красный цвет может придать уверенности на свидании, но спровоцировать лишний стресс на экзамене".

Специалисты подчеркивают, что одежда не является терапией, но может стать эффективным поддерживающим ритуалом наравне со сном и спортом, - сообщает КП-Тюмень.