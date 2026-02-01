Тюменские хоккеистки ярко заявили о себе на льду Петербурга

В Санкт-Петербурге прошли матчи отборочного этапа группы "Б" дивизиона "Рагозиной" Ночной лиги женского хоккея. В них приняла участие женская любительская хоккейная команда из Тюмени "Химеры".

В течение двух игровых дней тюменская сборная продемонстрировала высокий уровень подготовки и сплоченность, одержав победы над соперниками: "Крылья Самотлора" (г. Нижневартовск) — 10:0, "К-21 Амазонки" (г. Североморск) — 11:1, "Вымпел" (Ленинградская область) — 2:0 и "Ю-Питер" (г. Санкт-Петербург) — 8:2. По итогам соревнований команда "Химеры" успешно прошла отборочный этап группы "Б", переходит во второй дивизион Ночной лиги женского хоккея имени Мышкина, обеспечив себе участие в следующем этапе в Москве.

Поначалу у хоккеисток не было постоянного места для профессиональных тренировок, что существенно ограничивало возможности для роста. В этот непростой момент они обратились к руководству тюменской спортивной школы "Рубин" с просьбой о помощи. "Химерам" предоставили возможность регулярно тренироваться на современной площадке - на ледовом катке "Рубиновец". Это стало настоящим прорывом для коллектива — систематические занятия на качественном льду позволили заметно повысить уровень мастерства и результат не заставил себя ждать: команда не просто выступила на отборочном этапе группы "Б" дивизиона "Рагозиной", а заняла призовое место.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.