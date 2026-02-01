После 40 — без пропусков: уролог ОКБ №2 напомнил мужчинам о ежегодном контроле

Аденома простаты или доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) развивается годами, в то время как мужчины не придают этому особого значения.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – это увеличение объема простаты. Когда простата увеличивается в размерах, она начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Струя мочи становится слабее, а мочевой пузырь вынужден работать в постоянном напряжении. Со временем мочевой пузырь перестает опорожняться полностью, и моча начинает застаиваться в мочевом пузыре. Это хроническая задержка мочи – так называемое "болото", которое создает идеальную среду для инфекций, образования камней и, в конечном итоге, может привести к почечной недостаточности.

Обязательно следует обратиться к врачу при появлении следующих симптомов: учащенное мочеиспускание, особенно в ночное время, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, "вялая" струя мочи, примесь крови в моче и эякуляте. Все это может быть не просто лишним стаканом воды на ночь, а первыми признаками проблем с простатой.

"Любые отклонения в акте мочеиспускания – не норма. Призываю всех мужчин старше 40 лет ежегодно посещать уролога, сдавать анализ крови на ПСА и выполнять УЗИ простаты – даже если ничего не беспокоит. Это занимает не так много времени, но позволяет выявить проблему на ранней стадии. На поздних стадиях заболевания, скорее всего, придется прибегнуть к оперативному лечению", – поделился врач-уролог ОКБ №2 Эрнест Эльдарович Бегларян.

Не так давно был случай: достаточно молодой мужчина 43 лет обратился за помощью. Более четырех лет его беспокоит учащенное мочеиспускание, особенно по ночам. К врачам не обращался – боялся. Эти симптомы беспокоили его все больше, постепенно появилось чувство не полного опорожнения мочевого пузыря, и начитавшись статей на просторах интернета он решил обратиться за медицинской помощью.

После осмотра и обследований пациенту был выставлен диагноз аденома простаты. По данным УЗИ, уже на тот момент у пациента была диагностирована хроническая задержка мочи – это свидетельствует о запущенности заболевания. В настоящий момент пациент готовится к плановому оперативному лечению по поводу аденомы простаты.

Избежать увеличение простаты полностью – нельзя. Однако в ваших силах отсрочить заболевание и снизить риски его осложнений. Следуйте следующим советам: \

1. Если у вас сидячая работа, вставайте каждый час, ходите, делайте простые упражнения. Ежедневная ходьба пешком улучшает кровообращение.

2. Старайтесь контролировать массу своего тела. Лишний вес создает гормональный дисбаланс и влияет на уровень метаболизма.

3. Добавьте в рацион больше овощей, рыбы и продуктов, богатых цинком (тыквенные семечки, морепродукты). Ограничьте острое, соленое и алкоголь

4 Регулярная половая жизнь помогает улучшить кровоток в малом тазу.

5. Ежегодно посещайте уролога, ПСА и УЗИ раз в год должны стать обязательным пунктом в ваших планах, - сообщает КП-Тюмень.