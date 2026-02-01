"Спецоперация „Лед“ в Тюмени готовится к эффектному парашютному десанту

23 февраля на льду Туры и набережной в районе Моста Влюбленных в Тюмени пройдет "Спецоперации "Лед". Организаторы подготовили много сюрпризов.
Около 13 часов дня вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8МТВ произведет массовый десант парашютистов федерации парашютного спорта Тюменской области, а также выполнит демонстрационный полет над набережной, совершит снижение и зависнет над рекой Турой.
Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – представители сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструкторы, мастера спорта международного класса, профессиональные спасатели, чемпионы мира в командном зачете.
Пять полевых кухонь будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной реки Туры во время "Спецоперации "Лед", угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей.
В программе впервые "Большой дрифт", в соревнованиях примут участие лучшие дрифтеры Урала, в том числе пилот команды "FRESH Hasing" Дамир Идиатулин и известный певец и рэпер Владимир Афанасьев (Нигатив), - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru