"Спецоперация „Лед“ в Тюмени готовится к эффектному парашютному десанту

23 февраля на льду Туры и набережной в районе Моста Влюбленных в Тюмени пройдет "Спецоперации "Лед". Организаторы подготовили много сюрпризов.

Около 13 часов дня вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8МТВ произведет массовый десант парашютистов федерации парашютного спорта Тюменской области, а также выполнит демонстрационный полет над набережной, совершит снижение и зависнет над рекой Турой.

Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – представители сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструкторы, мастера спорта международного класса, профессиональные спасатели, чемпионы мира в командном зачете.

Пять полевых кухонь будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной реки Туры во время "Спецоперации "Лед", угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей.

В программе впервые "Большой дрифт", в соревнованиях примут участие лучшие дрифтеры Урала, в том числе пилот команды "FRESH Hasing" Дамир Идиатулин и известный певец и рэпер Владимир Афанасьев (Нигатив), - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.