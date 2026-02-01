Злоумышленники действуют тонко — их главное оружие — психология

По мнению профессора кафедры логистики, доктора экономических наук Надежды Капустиной, современные злоумышленники профессионально используют человеческую психологию, из-за чего жертвами становятся даже высокообразованные и критически мыслящие люди. Наиболее опасным остается сценарий с имитацией взлома личного кабинета на портале Госуслуг или в банковском приложении, когда мошенники, используя фоновые шумы колл-центра и персональные данные из утекших баз, убеждают жертву продиктовать код из SMS для якобы защиты аккаунта.

Параллельно с этим фиксируется массовое распространение схем, связанных с имитацией служб доставки. Как отметил доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин, в этих сценариях злоумышленники используют фишинговые ссылки и ложные уведомления о посылках, заставляя людей вводить данные банковских карт под предлогом уточнения адреса или оплаты символической пошлины. Особо изощренной признана схема с "цветочными подарками", которая приобрела лавинообразный характер перед 8 марта 2025 года. В этом случае мошенники эксплуатируют положительные эмоции и радостное ожидание сюрприза, запрашивая коды подтверждения якобы для доставки букета от близкого человека, что полностью отключает рациональное мышление жертвы.

Все эти методы объединяет единый механизм создания искусственного эмоционального состояния, будь то страх или радость, при которых осторожность отступает на второй план. При возникновении малейших сомнений необходимо самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на ее официальном сайте, четко осознавая, что настоящие сотрудники банковских и государственных структур никогда не запрашивают персональные данные и коды доступа по телефону, - сообщает Мегатюмень.