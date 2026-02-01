Ипотека в регионе ставит рекорды, но просрочка взлетела на 167%

В 2025 году тюменцы оформили около 17 тысяч ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных займов достигла 73,8 млрд рублей, увеличившись на 39%. Однако вслед за рынком стремительно выросла и просроченная задолженность.



Как рассказали в пресс-службе уральского отделения одного из банков страны, средний возраст заемщиков существенно не изменился: основную долю клиентов (более 71%) составляют люди от 26 до 45 лет. Лидируют по числу кредитов граждане 36–40 лет (21,7%), за ними следуют возрастные группы 31–35 лет (20,1%) и 41–45 лет (15,9%).

Главным драйвером рынка стали льготные программы. Доля "Семейной ипотеки" взлетела до 86,7% от общего объема выдач (против 56,9% в 2024 году). Ипотека на вторичное жилье без господдержки, напротив, снизилась с 10,1% до 5,7%. По мнению ведущего аналитика российской базы объявлений об аренде и продаже недвижимости Елены Бобровской, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году приведет к росту числа выдач по сравнению с 2025 годом, особенно на вторичном рынке.

Спрос на "Сельскую ипотеку" резко упал. Как сообщили в банке, специализирующемся на финансировании АПК, в 2025 году выдали всего 23 таких кредита на 100 млн рублей (против 502 кредитов на 2,2 млрд годом ранее). В банке пояснили, что это связано с изменениями в программе: теперь кредит доступен только работникам АПК, соцсферы, ветслужб, участникам СВО и их семьям.

Несмотря на рост выдач, финансовое положение заемщиков ухудшается. Согласно статистике российской базы объявлений об аренде и продаже недвижимости, объем просроченной задолженности по ипотеке в Тюменской области на конец 2025 года достиг 2,9 млрд рублей, увеличившись за год на 167%, - сообщает Тюменская область сегодня.