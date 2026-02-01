Весной тоже можно? Эксперт разъяснил судьбу озимого чеснока

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев рекомендует весной обратить внимание на яровой чеснок.

"Посадив его, вы, не нарушая технологии возделывания, получите осенью полноценный урожай чеснока. Да, яровые сорта характеризуются меньшими размерами как зубков, так и луковицы в целом, но отличаются более ярко выраженным вкусом, чем озимые", - рассказал он.

Если дачники не хотят потерять свой сорт озимого чеснока, весенняя посадка, по словам агронома, вполне оправдана. "Выберите крепкие, здоровые зубчики и посадите их в последней декаде апреля. Вы получите урожай озимого чеснока в виде не разделившихся луковиц однозубок, - сообщает Тюменская линия.