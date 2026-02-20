Названы критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

2025 год стал для бизнеса испытанием на прочность. Успешнее других этот период прошли компании с накопленной ликвидностью и умеренной долговой нагрузкой. Они не заняли выжидательную позицию, а использовали волатильность и высокие ставки как окно возможностей для укрепления рыночных позиций. Такую практику эксперты обсудили на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" в Санкт-Петербурге.

Лучшую динамику показали компании, действовавшие на опережение: они минимизировали санкционные риски за счет трансформации цепочек поставок, внедряли системы контроля и автоматизации, поддерживали непрерывную операционную эффективность и выстраивали активный диалог с банками, формируя сбалансированную финансовую политику, снижая процентные расходы и хеджируя рыночные риски.

Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ:

Если говорить об активности наших клиентов, можно поделить их на три категории. Первая — компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая — отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе e-commerce, ритейл и IT. Третья — бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, формируя фундамент будущей конкурентоспособности.

Высокие процентные ставки 2025 года существенно охладили классическое кредитование. Корпоративные заёмщики стали более избирательными, чаще пересматривали сроки и структуру долга. Спрос заметно сместился от классических кредитов к более гибким решениям, которые помогают пройти период дорогого фондирования без кассовых разрывов. Также в 2025 году компании чаще стремились защитить прибыль и показатели бизнес-планов, в связи с этим вырос интерес к производным инструментам, которые помогли снизить чувствительность бизнеса клиентов к резким движениям рынка.