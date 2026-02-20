В Росводресурсах рассказали о прогнозах по паводку на реках

Россия и Казахстан скоординировали действия по пропуску паводковых вод, заседание совместной российско-казахстанской рабочей группы по координации действий при пропуске половодий и паводков на трансграничных реках прошло в Астане, сообщили в Росводресурсах.

Эксперты обсудили прогнозы, особенности прохождения весеннего половодья 2026 года в бассейнах трансграничных рек Урал (Жайык), Тобол (Тобыл), Ишим (Есиль), Иртыш (Ертис).

"В целом по бассейнам всех рек ожидаемые объемы притока воды к водохранилищам будут меньше прошлогодних значений, за исключением Каратомарского водохранилища (р. Тобол, Казахстан) – там приток ожидается выше из‑за прогнозируемого притока по реке Аят. Подготавливаемых свободных емкостей водохранилищ, в том числе Верхнетобольского и Каратомарского на реке Тобол в Республике Казахстан, будет достаточно для полного аккумулирования оценочного притока воды. Ожидаемые максимальные уровни на гидрологических постах будут около или меньше прошлогодних значений. Исключение составляет пост на реке Тобол у Звериноголовского (Курганская область): там максимальные уровни прогнозируются выше прошлогодних (по верхней границе прогноза), но ниже значений 2024 года до 2 метров. Вместе с тем на гидрологических постах на реке Ишим – у села Ильинка, города Ишим и села Абатское (Тюменская область) возможно достижение отметок опасного гидрологического явления", - указано в сообщении.

Следующее заседание рабочей группы пройдет не позднее 15 марта 2026 года. На нем будут рассмотрены основные прогнозы развития половодья и при необходимости скорректированы сценарии пропуска паводковых вод.