Жителя Сургута и его подельников будут судить за киберпреступления по всему миру

Пятеро обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ предстанут перед судом в Югре, организатором схемы считают 21-летнего жителя Сургута.

Преступления совершались в период с сентября 2021 г. по май 2022 года, четырёх единомышленников организатор в эту деятельность вовлек через закрытые сообщества.

На популярном видеохостинге подельники размещали ролики, в которых под видом дополнений к играм предлагали скачать программу, якобы дающую игровое преимущество. Пользователи, переходя по указанным ссылкам, помимо плагина загружали на свои компьютеры вредоносное приложение, которое незаметно открывало доступ к личным данным игроков. Затем соучастники собирали различные сведения о гражданах и за вознаграждение передавали их неустановленным лицам. По версии следователей, заражению подверглись более тысячи компьютеров, принадлежащих пользователям не только из России, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья, сообщает МВД Медиа.