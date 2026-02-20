Тюменская область предлагает сократить сроки обучения ветеранов СВО в ссузах

"Единая Россия" проводит сбор инициатив для формирования новой "Народной программы", с которой планирует пойти на выборы в Госдумы в этом году, одно из предложений Тюменской области - для скорейшего трудоустройства ветеранов рассмотреть возможность сократить для участников СВО сроки обучения по программам среднего профессионального образования.

Это предложение губернатор и секретарь Тюменского регионального отделения партии Александр Моор озвучил на окружном форуме "Есть результат" в Екатеринбурге, который прошел 19 февраля с участием председателя партии Дмитрия Медведева, секретаря Генсовета Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова.

"Наша главная задача – выработать конкретные инициативы, которые лягут в основу развития региона и страны в целом. И поддержка участников специальной военной операции – один из ключевых вопросов. За время службы в зоне СВО многие жители Тюменской области с нуля освоили новые специальности, которые востребованы в мирной жизни: крановщик, экскаваторщик, водитель и другие. Но у них нет документального подтверждения квалификации. Одно из наших предложений - для скорейшего трудоустройства ветеранов рассмотреть возможность сократить для участников СВО сроки обучения по программам среднего профессионального образования", - прокомментировал инициативу Моор.

Народная программа "Единой России" впервые была сформирована перед выборами в Госдуму в 2021 году. Она включает в себя почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны.