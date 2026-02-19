Банки запустили опции установки подтверждения операций

Теперь пользователи могут самостоятельно назначать сумму платежа или перевода, при которой банк будет запрашивать подтверждение операции. Это дополнительно усилит защиту от мошенников.

Подтвердить транзакцию можно будет по государственной биометрии, коду из СМС или по NFC, в зависимости от устройства и типа операции. Новая опция не касается переводов между своими счетами, автопереводов и автоплатежей.

“Персональное подтверждение операций — это усиленная защита платежей и переводов. Около 70% опрошенных банком* россиян заявили, что хотели бы иметь возможность самостоятельно устанавливать лимиты с обязательным подтверждением в своем приложении, чтобы поставить "заслон" мошенникам”, — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

В мобильных приложениях есть другие сервисы защиты, включая лимиты на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. Каждый шестой пользователь уже установил хотя бы одно такое ограничение.

Также почти 40% респондентов в опросе ВТБ отметили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции: вход в онлайн-банк, крупные платежи и переводы, а еще 15% прямо указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии. Это второй самый популярный способ после кодов из СМС.



*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1 500 взрослых жителей крупных городов.