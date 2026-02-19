Более 200 тюменцев записались на один из самых массовых марафонов России

Для участия в XIII Югорском лыжном марафоне – одном из самых масштабных лыжных соревнований страны – зарегистрировалось более 2 тыс. спортсменов, из них свыше 200 — тюменцы. Наибольшим интересом у лыжников пользуется дистанция в 5 км и гонка свободным стилем. Призовой фонд марафона от ВТБ составит 2,5 млн рублей. Соревнования пройдут 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске.

С момента старта регистрации заявки на участие в марафоне уже подали любители лыжного спорта из 37 регионов страны. Наибольшая доля участников приходится на Москву, Московскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Томскую области, ЯНАО, Пермский край и Югру.

Виталий Мосунов, вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре:

Ежегодно тысячи спортсменов выходят на старт в Ханты-Мансийске и становятся примером для своих близких, выбирая активный образ жизни, дисциплину и нацеленность на результат. Мы сохранили размер призового фонда в 2,5 млн рублей, предполагающий одни из самых крупных призовых наград в массовых мероприятиях.

Евгений Дементьев, олимпийский чемпион, директор марафона:

С каждым годом мы поднимаем планку в организации Югорского лыжного марафона и внимания к участникам. Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишёров. В сердцевину поместили букву "Ю", а к ней направили стрелки, символизирующие движение, единение и традиционный орнамент северных народов "оленьи рога" – он означает успех и процветание. Мы рассчитываем, что символ станет узнаваемым и мотивирующим к новым достижениям.

Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. Он проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд – показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились известные российские атлеты – Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Татьяна Сорина. Принимали участие такие титулованные спортсмены как Кристина Резцова, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Иван Черезов и другие.