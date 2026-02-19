Учения по ЧС в школах Тюмеской области будут проводить каждую четверть

Учения по отработке действий при возникновении угроз будут проводиться в образовательных учреждениях Тюменской области в каждой учебной четверти, поручение дал губернатор Александр Моор по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Участники заседания обратили внимание на важность подготовки учащихся, преподавателей и персонала учебных заведений к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщили в правительстве.

ТАкже на заседании шла речь об усилении совместной работы органов образования и правоохранительных структур по профилактике распространения среди школьников идеологии терроризма, неонацизма и различных деструктивных движений.