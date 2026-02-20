Переформатированные библиотеки становятся местом притяжения жителей Тюмени

Фото - https://vk.com/cgbtyumen

В Тюмени успешно обновляется библиотечная система города, современное оснащение и персонифицированный подход к вовлечению читателей в мир литературы и культуры кратно повышает интерес жителей города к книгам и интеллектуальному досугу. Об этом шла речь в Тюменской гордуме на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

В городе 27 библиотек, за три года их посещаемость выросла на четверть, в прошлом году зарегистрировано свыше 2,3 млн посещений, читателям выдано свыше 2,6 млн книг. Библиотечный фонд обновился на 7,2%. Три библиотеки после модернизации стили востребованными многофункциональными площадками для образования, досуга и самореализации. На базе семи библиотек организованы тематические пространства. Ярким воплощением такого подхода является библиотека журналистики имени Рафаэля Гольдберга – единственная в России, где можно постигнуть азы медиасферы.

Депутат Екатерина Вешкурцева поблагодарила администрацию города за капремонт библиотеки "Маячок". Дмитрий Ошурков отметил, что библиотеки,меняя формат работы, переживают второе рождение. Сергей Пыхалов важным счел сделать акцент на творчестве местных авторов, таких как Константин Лагунов: по мнению депутата, они должны быть ярче представлены на книжных полках города. Вадим Долгих от себя лично и всего депутатского корпуса поблагодарил сотрудников библиотек в лице директора Централизованной городской библиотечной системы Натальи Некрасовой за труд и профессионализм. Наталья Проскурякова отметила, что интерес к чтению заметно растет в обществе, трендом становятся книжные клубы, когда люди собираются для обсуждения произведений в неформальной обстановке где-нибудь в кафе или ресторане, и предложила библиотекам подумать о коллаборации с сообществами и с бизнесом, чтобы стать привлекательными площадками и для такой аудитории.

По мнению председателя гордумы Светланы Ивановой, библиотеки уже стали центрами притяжения для горожан всех возрастов. "Недавно я с коллегой Николаем Моисеевым посетила библиотеку на улице 70 лет Октября. Назвать ее просто библиотекой я не могу. Это центр притяжения — культурный, социальный, образовательный. Помимо книг можно включить аудиокнигу, музыку, поучаствовать в мастер-классе, обсудить произведение и многое другое", — поделилась впечатлением Светлана Иванова.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко отметила, что при обсуждении вопроса каждый вспомнил свою молодость и то, какими библиотеки были раньше. "Перемены очевидны: из тихих читальных залов они превращаются в настоящие центры притяжения для всех возрастов. В моем избирательном округе появилась первая модельная библиотека, поэтому я с самого начала наблюдаю эту трансформацию. Важен и вопрос доступности библиотек в новых микрорайонах. Здесь на помощь приходят соседские центры с библиотечными уголками", - отметила Елена Бойко.

По окончании обсуждения вопросы депутаты решили организовать выездное мероприятие по библиотекам города.