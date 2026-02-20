Россия и Казахстан обсудили действия по пропуску паводковых вод

В Астане (Казахстан) прошло заседание Совместной Российско-Казахстанской рабочей группы по координации действий при пропуске половодий и паводков на трансграничных реках Урал (Жайык), Тобол (Тобыл), Ишим (Есиль), Иртыш (Ертис), сообщает пресс-служба Росводресурсов.
Эксперты обсудили прогнозы, особенности прохождения весеннего половодья 2026 года и с учетом складывающейся гидрометеорологической обстановки на российской и казахстанской территориях и предварительной оценки притока воды к водохранилищам в период половодья 2026 года согласовали сценарии пропуска половодья в бассейнах рек.
Рабочая группа со 2 марта начнет ежедневный обмен информацией о режимах работы водохранилищ и уровнях воды на гидрологических поста. Кроме того, рекомендовано провести анализ применяемых методик гидрологического прогнозирования с учетом прохождения половодий 2024–2025 годов и подготовить предложения по их совершенствованию.
Начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий:
Скоординированная работа России и Казахстана на трансграничных реках позволяет нам действовать на опережение и минимизировать паводковые риски. Мы согласовали сценарии пропуска половодья и договорились о ежедневном обмене данными. Такой формат взаимодействия – залог устойчивой и безопасной работы водохозяйственного комплекса наших стран.
