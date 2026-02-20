Снегопады и мороз возвращаются в Тюмень

В Тюменской области с 20 по 24 февраля ожидается снег, в ночные часы похолодание до -24..-29 градусов, в северных районах - аномально холодная погода.
"Уралуправтодор" будет работать в режиме повышенной готовности. На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование автодорог. Задействовано более 250 единиц техники.
Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники.
