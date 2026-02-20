Что будет с крупным бизнесом в 2026 году?

Экономисты ожидают постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики в этом году. Главная причина — снижение ключевой ставки по базовому сценарию регулятора до 13,5–14,5%, это будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Дискуссия об этом проходит сегодня на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".
Эксперты отметили четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику. Это энергетика, минеральные удобрения, газохимия и логистика. Модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей. Сфера удобрений останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. Минпромторг России готовит стратегию развития этой отрасли до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта. Также к 2030 году Россия должна совершить переход от сырьевого экспорта углеводородов к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов такого экспорта.
При этом в стране сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры.
Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ:
На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа — более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки. Драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны. Потребность в обновлении инфраструктуры и достижении технологического суверенитета сохранит фундаментальный характер и будет поддержана мерами государственной поддержки. Мы ожидаем, что ключевыми технологическими направлениями станут промышленная робототехника и автоматизация, аддитивные технологии (3D-печать), а также искусственный интеллект.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru