Что будет с крупным бизнесом в 2026 году?

Экономисты ожидают постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики в этом году. Главная причина — снижение ключевой ставки по базовому сценарию регулятора до 13,5–14,5%, это будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Дискуссия об этом проходит сегодня на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".

Эксперты отметили четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику. Это энергетика, минеральные удобрения, газохимия и логистика. Модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей. Сфера удобрений останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. Минпромторг России готовит стратегию развития этой отрасли до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта. Также к 2030 году Россия должна совершить переход от сырьевого экспорта углеводородов к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов такого экспорта.

При этом в стране сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры.

Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ: