Диспетчер тюменской скорой стала виртуозом спасения — помощь начинается с телефонной трубки

Валерия Цигунова, фельдшер по приему вызовов Тюменской станции скорой медицинской помощи получила Благодарственное письмо "За активное участие в реализации проекта по первой помощи в Тюменской области "Мы научим. Вы спасете".

Она – тот самый человек, который за сутки десятки раз чужими руками проводит сердечно-легочную реанимацию, извлекает инородное тело из дыхательных путей, поворачивает в устойчивое боковое положение при судорогах.

"В критической ситуации человек инстинктивно ищет того, кто не боится, - рассказывает фельдшер. - Я начинаю говорить чуть медленнее, четко проговаривать каждое слово. Безотказная фраза: помощь уже выехала, я на линии с вами, слушайте меня, мой голос и делайте то, что я вам сейчас скажу. И мы приступаем уже к действиям".

Один вызов по признанию Валерии Цигуновой, запомнится надолго. Это был вечер. На линии – пожилая женщина с дрожащим голосом: "Мой муж… он упал, он без сознания, не дышит".

"Я слышу, как она задыхается от паники, сама немного начинаю нервничать, понимаю: это остановка сердца, - вспоминает Валерия. - Всё, записала вызов, говорю: "Бригада к вам выехала. Давайте сейчас вместе ему поможем". Попросила поставить телефон на громкую связь, положить мужа уложить на твердую ровную поверхность. И мы с ней вместе приступили к реанимации… Бригада приехала достаточно быстро, но когда я повесила трубку, у меня самой тряслись руки. Этот случай еще раз доказал, что по телефону действительно можно спасти человека, если найти правильные слова и дать человеку веру в то, что он справится".

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.