Курсы по спасению людей проводят для всех желающих в Тюменской области

В 2025 году участниками проекта "Мы научим. Вы спасете!" стали 80 000 человек, в этом году организаторы намерены обучить 81 тысячу человек.

Курсы бесплатные, занятия проходят на базе областных больниц и городских поликлиник. Также благодаря проекту создается сеть квалифицированных наставников – за год удалось подготовить 893 инструктора.

Участников обучают правильно действовать при 9 жизнеугрожающих состояниях:

➡️ отсутствие сознания;

➡️ остановка дыхания и (или) кровообращения;

➡️ нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом;

➡️ наружные кровотечения;

➡️ травмы, ранения и поражения (механические, химические, электрические, термические, радиационные);

➡️ отравления;

➡️ укусы или ужаливания ядовитых животных;

➡️ судорожный приступ с потерей сознания;

➡️ острые психологические реакции на стресс.

"В экстренной ситуации некогда читать инструкции – нужно действовать. Поэтому так важно пройти обучение заранее: знание, полученное сегодня, завтра превратится в уверенное действие, которое спасет жизнь", – сказал заведующий учебно-методическим отделом Станции скорой медицинской помощи города Тюмени Павел Николаенко.

Записаться на курсы можно по телефону: +7 (3452) 219-135 - отдел обучения персонала Станции скорой медицинской помощи.