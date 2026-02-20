Курсы по спасению людей проводят для всех желающих в Тюменской области

В 2025 году участниками проекта "Мы научим. Вы спасете!" стали 80 000 человек, в этом году организаторы намерены обучить 81 тысячу человек.
Курсы бесплатные, занятия проходят на базе областных больниц и городских поликлиник. Также благодаря проекту создается сеть квалифицированных наставников – за год удалось подготовить 893 инструктора.
Участников обучают правильно действовать при 9 жизнеугрожающих состояниях:
➡️ отсутствие сознания;
➡️ остановка дыхания и (или) кровообращения;
➡️ нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом;
➡️ наружные кровотечения;
➡️ травмы, ранения и поражения (механические, химические, электрические, термические, радиационные);
➡️ отравления;
➡️ укусы или ужаливания ядовитых животных;
➡️ судорожный приступ с потерей сознания;
➡️ острые психологические реакции на стресс.
"В экстренной ситуации некогда читать инструкции – нужно действовать. Поэтому так важно пройти обучение заранее: знание, полученное сегодня, завтра превратится в уверенное действие, которое спасет жизнь", – сказал заведующий учебно-методическим отделом Станции скорой медицинской помощи города Тюмени Павел Николаенко.
Записаться на курсы можно по телефону: +7 (3452) 219-135 - отдел обучения персонала Станции скорой медицинской помощи.
