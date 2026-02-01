"Отряды мэра" выходят на старт: в Тюмени опубликовали график смен и онлайн-записи на 2026 год

Летом 2026 года в Тюмени выйдут на работу "Отряды мэра". Для подростков от 14 до 17 лет будет организовано три смены. Трудовой опыт получат 5000 ребят: по 1950 в первые две смены и 1100 – в третью. Смены продлятся по 10 дней, в каждый предстоит отработать три часа. Зарплата превысит 7000 рублей.

Первая смена продлится с 3 по 17 июня, вторая – с 6 по 17 июля. Третья – с 3 по 14 августа. Онлайн-запись на официальном сайте отряды-мэра.рф откроется 3 апреля, 8 мая и 19 июня соответственно.

После записи нужно будет предоставить пакет документов. Уже сейчас можно заказать справку о несудимости за текущий год – через портал госуслуг или официальный сайт МВД. Потребуется оригинал и одна ксерокопия, - сообщает Вслух.ру.