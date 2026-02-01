Конец зимы бьёт по глазам: врачи предупреждают о "двойной нагрузке" на зрение

Офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина напоминает, именно в конце зимы – начале весны лаза подвергаются наиболее агрессивному воздействию ультрафиолета, которое может быть опаснее летнего зноя. Не стоит игнорировать солнцезащитные очки.

"Главная причина кроется в отражающей способности поверхностей. Если песок на пляже отражает около 15–20% лучей, то чистый снег и лед — до 80%. В результате глаза получают "двойной удар": прямое излучение с неба и мощный поток, отраженный снизу. Такая нагрузка значительно повышает риск помутнения хрусталика и развития катаракты", - рассказала Гузель Гизатулина.

Специалист рассказала, что при выборе солнцезащитных очков на зиму и весну, необходимо искать маркировку UV400 или "100% UV protection". В качестве материала линз лучше выбирать ударопрочный поликарбонат или трайвекс. Также в конце зимы глазам нужна витаминная поддержка, но доказательная медицина не подтверждает эффективность БАДов для улучшения зрения. Вместо приема БАДов рекомендуется разнообразить рацион жирной рыбой (источник Омега-3), морковью, тыквой и свежей зеленью, - сообщает АиФ-Тюмень.