Шаг за шагом к новой жизни: как тюменские бездомные проходят реабилитацию в деревне

В 230 километрах от Тюмени, в деревне Большое Шмаково Курганской области, крестьянско-фермерском хозяйстве "Андреевская слобода" бездомные проходят социальную реабилитацию по адаптированной программе "12 шагов".

Путь бездомного в Тюмени начинается в центре социальной помощи "Милосердие". Ежегодно через учреждение проходят 1500 человек, находят приют в тюменских отделениях – 180. После карантина в утепленной палатке желающие изменить жизнь могут отправиться в "Андреевскую слободу". Критерии отбора: желание изменить жизнь, отсутствие открытой формы туберкулеза, стабильное давление и уважение к православной вере.

– Алкоголизм и наркомания часто следствие, а не причина бездомности. Зависимость мешает вернуться с улицы, – пояснил врач-нарколог и директор "Милосердия" Андрей Якунин.

В общине на трех гектарах земли живут 10 человек в возрасте от 33 до 67 лет. Распорядок дня строгий: подъем в 6:30, работа на ферме (более 250 голов скота), два групповых занятия по программе "12 шагов" и ведение дневников чувств. Курс реабилитации длится год-полтора. За пять лет 18 человек полностью прошли программу и остаются трезвыми, зафиксировано только два срыва.

Один из резидентов – Сергей, помощник заведующего. Мужчина отсидел пять сроков в тюрьме (13,5 лет в сумме), потерял пальцы на руке из-за обморожения в наркотическом угаре. В ночлежке Сергея встретил руководитель программы реабилитации Павел Пономарев. Предложил поехать в "Андреевскую слободу". Здесь он уже четыре года.

– На первом же занятии я говорю: "Писать не могу, правая рука обморожена". Павел Евгеньевич отвечает: "Бери левой пиши" – "Я не могу, я ж правша". А он: "Ну тогда давай, езжай отсюда. Зачем приехал?" …Взял ручку в левую и с первого раза вывел буквы, – вспоминает Сергей. – Раньше, в семье, мне постоянно говорили: "Ты все равно через месяц-два запьешь". Они в меня не верили. А здесь поверили. Я понимал, что не могу этих людей подвести. Мне дали новую жизнь, и это меня держит.

По информации Департамента социального развития Тюменской области, официальная статистика по количеству бездомных в регионе не ведется. Учет возможен только тех, у кого есть документы.

В ведомстве привели данные о социальных услугах, оказываемых этой группе населения: восстановление документов, содействие в получении пенсии, оформлении инвалидности, трудоустройства, оформление в стационарные социальные учреждения, организация доступа к медицинской помощи, гуманитарная помощь: одежда, обувь, предметы первой необходимости, - сообщает Тюменская область сегодня.