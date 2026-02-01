Февраль — время закладывать основу будущего урожая перцев

Чтобы посеять перцы на рассаду, нужно решить – где они будут расти. Для закрытого грунта, посев проводят в середине февраля, для открытого – можно сеять в начале марта. "Возраст рассады при высадке должен быть 60-70 дней. Семена перца всходят медленно, в течение 10 – 12 дней. Рекомендуем, для сокращения времени прорастания, производить посев в грунт, пролитый горячей водой, это ускорит процесс набухания оболочки семян. Грунт выбираем рыхлый, питательный", - рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

Лучше всего посев производить в один общий контейнер. Пикировку перцев проводим при наличии у растений 2-3 настоящих листочков, в отдельные 200 гр. стаканчики, с дальнейшей перевалкой в 500 гр. Перемещение подросших растений в более объемные емкости проводят, когда корни растений оплетут весь земляной ком. Считается, что рассада перца не любит пересадку, поэтому рекомендуем перевалку.

Поливать нужно теплой водой, при температуре в помещении 22-24 градуса. Грунт между поливами просушивают, не заливают, иначе при переувлажнении возможно поражение рассады корневыми и прикорневыми гнилями.

Подкормку рассады перцев проводят через 7 - 10 дней после перевалки, водорастворимыми комплексными удобрениями с равным содержанием азота, фосфора и калия. Норма - ½ от рекомендуемой, - сообщает АиФ-Тюмень.