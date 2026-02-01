Весенние распродажи разогрели спрос: тюменцы берут запчасти, одежду и мебель

18 тыс. рублей тратят в среднем жители Уральского федерального округа на весенних распродажах. Активные покупатели - это молодежь 25-35 лет и жители в возрасте от 34 до 44 лет, сообщают аналитики "Авито Товаров" и "Авито Рекламы".

Выяснилось, что весенние распродажи для многих уже перестали быть спонтанным шопингом и превратились в продуманную часть подготовки к теплому сезону. В них принимают участие 71 % респондентов, причем каждый четвертый (23 %) делает это осознанно и регулярно, не пропуская ни один сезон скидок. Еще 19 % подключаются к распродажам время от времени, а 29 % покупают только если видят действительно выгодные предложения.

Из товаров на распродажах чаще всего приобретают летнюю одежду (47 %), сезонные ветровки и джинсовки (44 %), обувь (39 %). Также востребованы товары для дома (31 %), косметика и парфюмерия к лету (26 %), одежда и игрушки для детей (20 %) - их чаще выбирают женщины. Мужчинам более интерены гаджеты для отдыха (29 %) и спортивные товары (18 %). Молодежь выбирает на распродажах солнцезащитные очки, панамы и кепки, пляжные сумки (28 %).

В Тюмени весенний шопинг стартовал с запчастей — на эту категорию пришлось 34 % продаж. На втором месте одежда, обувь и аксессуары - 21 %, на третьем — товары для хобби (7 %). В пятерку самых популярных категорий также вошли товары для строительства и ремонта (5,5 %) и мебель (5 %), - сообщает Тюменская линия.