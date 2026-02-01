69 миллиардов до боя курантов: тюменцы обновили предновогодний рекорд трат

По данным Тюменьстата, в декабре 2025 года, перед Новым годом, жители потратили в магазинах 69 млрд 091,9 млн рублей. Годом ранее эта цифра составила 64 млрд 539,3 млн рублей.

Всего за 2025 год жители оставили на кассах 714 млрд 431,9 млн рублей (в 2024-м – 659 млрд 898,7 млн). Самые скромные расходы были в январе и феврале – 53 млрд 733,7 млн и 52 млрд 433,5 млн соответственно.

Традиционно основная часть расходов у тюменцев приходится на непродовольственные товары – за 2025 год общий чек составил 371 млрд 110,6 млн рублей. Прирост по сравнению с 2024 годом составил 4%.

На продукты, напитки и табачные изделия тюменцы заплатили 343 млрд 321,3 млн рублей – на 0,6% меньше, чем годом ранее, - сообщает Вслух.ру.