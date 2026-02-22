Десять языков — одна сцена: чемпионат по ораторскому мастерству объединит студентов ТюмГУ

Внутривузовский чемпионат по публичным выступлениям проведут в институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ в рамках Года единства народов России 26 февраля с 12 часов. Тема — "Герои настоящего, прошлого и будущего".

Участниками станут студенты всех курсов и направлений ТюмГУ с яркими выступлениями, посвященными людям, которые вдохновляют, ведут за собой, открывают для нас новые горизонты.

Конкурсное выступление может быть посвящено как героям настоящего, проявляющим себя в различных сферах (медицина, образование, наука, искусство, волонтерская и добровольческая деятельность, военное дело), личным героям участников чемпионата, так и героям прошлого (ветераны войны, ученые, исследователи, первооткрыватели, писатели, художники, музыканты и т. д.) и даже будущего (участник может представить свою речь на тему "Герой будущего: кто он?"), сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Выступления пройдут на 10 языках: русском, английском, французском, испанском, итальянском, турецком, китайском, корейском, арабском и немецком, - сообщает Тюменская линия.