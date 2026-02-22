Голоса Сибири на карте: фольклорист из Тюмени оживила воспоминания деревенских бабушек

Профессор Тюменского государственного института культуры, доктор культурологии Лилия Демина более 30 лет изучает народную культуру юга Тюменской области. Она рассказала о создании уникальной цифровой платформы, где оживают подлинные голоса носителей традиции.

– Вы открываете карту, выбираете деревню – и можете услышать запись конкретной бабушки, сделанную именно в экспедиции. Не стилизацию, не сценическую обработку, а живой источник. Там есть ноты, тексты, расшифровки, указано, кто записал, кто исполнил, в каком году, при каких обстоятельствах, – пояснила Лилия Демина.

Проект "Folk-пространство "Перекресток традиций" реализован на грант Президентского фонда культурных инициатив. Пока на интерактивной карте представлены материалы Викуловского района, собранные в экспедициях к местным старожилам.

Ученая подчеркнула стратегическую важность системного подхода:

– Мы часто едем куда-то искать, не зная, что уже многое найдено и записано. Источники нужно сохранять профессионально и централизованно. Я считаю, что об этом нужно говорить и на уровне правительства области.

Первая студенческая экспедиция, по признанию Деминой, определила всю ее жизнь. На границе Белоруссии и Псковской области она услышала волочебные песни от пожилой женщины:

– Тогда я вдруг поняла, что кроме баяна и аккордеона есть что-то другое, более глубокое для моего сознания, чего я не знаю. Вот он – исток из глубины веков.

Также исследовательница объездила весь юг Тюменской области, записывая традиции русских старожилов (чалдонов) и переселенцев из европейской России. В 1990 году она создала ансамбль "Росстань" (название означает "перекресток"), который в 2025 году отметил 35-летие. Сегодня в коллективе 13 человек, в репертуаре – множество песен, которые не исполняет больше никто, - сообщает Тюменская область сегодня.