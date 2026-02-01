Родителей в Тюмени учат спасать детей — от теории к практике первой помощи

Социальный проект "Первая. Детская" стартовал в Тюмени с детского сада № 61. Здесь прошла встреча педагогов и родителей с врачом скорой помощи, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Тюменской области по первой помощи Ириной Сковбель.

Она рассказала участникам, что делать, если у ребенка внезапно началось носовое кровотечение, поднялась высокая температура, появились судороги или малыш упал в обморок. Часто приемы, которые обычно используют в отношении взрослых в таких ситуациях, имеют свои особенности при применении у детей.

Вторая часть - беседа с самими детьми в игровой форме. Сотрудники скорой помощи перевоплотились в сказочных персонажей и объяснили ребятам простые, но важные правила: что делать, если друг поранился, поперхнулся или потерял сознание. Без страха и сложных терминов, вместе с героями любимой сказки, малыши учились не паниковать, вызывать помощь и правильно действовать, если кто-то рядом оказался в беде, - сообщает Тюменская линия.