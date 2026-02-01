Профилактика в приоритете: новая поликлиника на Ленина, 154 делает ставку на раннюю диагностику

В новой поликлинике Областной больницы № 3 на ул. Ленина, 154 особое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. Акушерка Анна Осинцева помогает пациентам своевременно обнаружить опасные состояния и начать лечение на ранней стадии.

Главная задача кабинета — профилактика онкологических и предраковых заболеваний, проведение скрининговых осмотров и цитологического исследования.

С начала открытия поликлиники специалист смотрел почти 300 пациентов. Анна Владимировна выявила 11 случаев подозрения на опасные заболевания, диагностировала 16 случаев предраковых состояний и обнаружила два случая злокачественных новообразований.

— Профилактическая работа очень важна. Своевременное выявление позволяет начать лечение на ранних стадиях, значительно повышая шансы на благоприятный прогноз. Все исследования проводятся по полису ОМС в рамках диспансеризации или ежегодного медицинского осмотра, — подчеркивает акушерка.

Новая поликлиника построена в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Современное здание позволило создать комфортные условия для пациентов, организовать кабинеты профилактики, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и аптечный пункт с льготным обеспечением.

Появление новой поликлиники стало серьезным шагом в развитии первичного звена здравоохранения Тобольска.