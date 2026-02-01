Для мам и пап за рулем: в регионе проходят специальные профилактические мероприятия

Конкурсы, флешмобы и фоточелленджи "Мой папа – лучший водитель" и "Автомама" проводят сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. В них принимают участие родители-водители.

"Уже более 1500 жителей региона приняли участие в мероприятиях для пап и мам водителей, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Главное, чтобы родители-водители еще раз задумались о том, что безопасность ребенка-пассажира в автомобиле зависит от них, от соблюдения ими ПДД во время движения и от правильной перевозки детей в удерживающих устройствах", - добавил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции в детских садах и школах проводят разъяснительную работу с родителями, объясняя необходимость использования "детского режима" при перевозке ребят в автомобилях. Лучшие фотографии детей с родителями размещаются в аккаунтах в социальных сетях. Участникам мероприятий вручаются календари и ароматизаторы с логотипом по безопасности на дорогах, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.