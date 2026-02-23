Тюменьстат подсчитал, на какие услуги и сколько тратят жители города

По данным Тюменьстата, в 2025 году тюменцы потратили на платные услуги 229 млрд 079,6 млн рублей. Это на 5,7% больше, чем годом ранее.

На 36% вырос спрос на услуги физической культуры и спорта, на 34,8% - курьерской доставки, на 25,7% - электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий, на 23,5% - туристических агентств.

Если рассматривать абсолютные цифры, то по обороту лидируют транспортные услуги (включая авиа- и железнодорожные билеты) – за них жители заплатили 41 млрд 434,6 млн рублей. На коммунальные услуги ушло 36 млрд 003,9 млн рублей, на жилищные – 15 млрд 203,4 млн.

26 млрд 446,7 млн рублей граждане потратили на медицинские услуги, 22 млрд 347,1 млн – на телекоммуникационные, 20 млрд 963 млн – на бытовые и др.

"Вслух.ру" посчитал, что в среднем каждый житель Тюменской области тратил по 11 тыс. 734,7 рублей в месяц на платные услуги, сообщает Вслух.ру.