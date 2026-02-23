После фотосессии — без рисков: как защитить себя и свои данные

Популярный формат фотографий "до и после" без официального согласия клиента может привести к судебным искам и крупным штрафам. С точки зрения закона, такие снимки -это персональные данные, распоряжаться которыми без разрешения запрещено.

Под раздачу попадают не только те, кто фотографирует лица клиентов. Даже если в кадре только руки с уникальными особенностями, или если фото связано с конкретной услугой, оказанной этому клиенту, то ее публикация также требует согласия.

Юрист Александр Бударагин поясняет, что использование изображений людей регулируется статьей 152.1 ГК РФ. По общему правилу, любое использование фото без согласия незаконно.

"Самый надежный способ обезопасить себя - оформить письменное согласие, - отмечает эксперт. - Оно должно быть максимально конкретным: где именно будет опубликовано фото (соцсети, сайт, портфолио), для каких целей и на какой срок. Устные договоренности или молчаливое согласие во время съемки — формат шаткий: доказать свою правоту в суде будет крайне сложно".

Но есть случаи, когда согласие не требуется, исключений немного: если фото сделано в интересах государства или общества, если снимали на публичном мероприятии, и конкретный человек в кадре - не главный объект и если модель позировала за деньги и это зафиксировано договором.

Если клиент найдет свое фото в профиле мастера и потребует его удалить, лучше сделать это немедленно. В противном случае разбирательство перейдет под контроль Роскомнадзора и суда. Нарушителю придется не только уничтожить снимки, но и выплатить компенсацию за моральный вред. Если же действия квалифицируют как нарушение закона "О персональных данных", административные штрафы для ИП и юридических лиц могут достигать 300 тысяч рублей.