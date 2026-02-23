Сезон клещей под контролем: эпидемиологи обработают свыше 9 тысяч гектаров

В прошлом году в Тюменской области зафиксировано около 15,5 тыс. случаев присасывания клещей. При этом заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась, сообщила на заседании коллегии регионального управления Роспотребнадзора руководитель ведомства Галина Шарухо.

– Более 9 тысяч гектаров обработано в 2025 году акарицидными препаратами. На всех обработанных площадях был проведен контроль качества, – отметила главный государственный санитарный врач региона.

При этом серьезной проблемой для области продолжает оставаться описторхоз. За прошлый год зарегистрировано более 800 новых случаев заболевания.

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских доложила, что, несмотря на серьезные ограничения бюджета 2026 года, финансирование вакцинации населения сохраняется в полном объеме. Охват прививками в рамках национального календаря за последние пять лет превышает 95%, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Более 10 лет на территории области не регистрируется дифтерия, полиомиелит, ассоциированный с диким вирусом, – подчеркнула Кузнечевских.