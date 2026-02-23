Работа есть: монтажникам в Тюменской области предлагают до 117 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области открыто 3 тыс. 446 вакансий для монтажников технологических трубопроводов с зарплатой до 117 тыс. 310 руб. в месяц.
Организации примут 175 электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, им будут платить до 80 тыс. 214 руб. в месяц.
Специалисты по монтажу стальных и железобетонных конструкций станут зарабатывать до 115 тыс. 333 руб., открыто 32 вакантных места.
Еще нужны 11 электромонтажников-наладчиков, для них зарплата 55 тыс. 750 руб. и др.
В целом в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 145 рабочих специальности и 156 профессий служащих.
Интерактивный портал службы занятости региона https://czn.admtyumen.ru/, сообщает Вслух.ру.
