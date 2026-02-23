Более 14 тысяч заявлений: тюменские застройщики регистрируют права дольщиков

14 842 заявления застройщиков, представленных на регистрацию прав за участника долевого строительства, поступило в прошлом году в Управление Росреестра по Тюменской области, - сообщает Мегатюмень.
- Законодательством предусмотрен формат подачи документов за покупателя профессиональными участниками рынка. Это не только снижает трудозатраты самого приобретателя, но и способствует исключению приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере из-за некачественно поданных документов, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. – К тому же процедура осуществляется в электронном виде, что позволяет получить услугу ведомства в минимально короткие сроки.
