Зима без падений: врач дал пожилым тюменцам советы по профилактике травм

Врач травматолог-ортопед, начальник центра травматологии и ортопедии Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) Владимир Малишевский обращает внимание на риск травматизма для пожилых людей в зимнее время.

Для людей старшего возраста падения часто заканчиваются серьезными переломами, такими как перелом шейки бедра или лучевой кости, которые могут серьезно снизить качество жизни. Однако многих этих травм можно избежать, следуя простым, но эффективным правилам безопасности.

Обувь должна быть на низком каблуке с рифленой подошвой. Отличным решением являются специальные противоскользящие насадки — "ледоходы", которые легко крепятся на любую обувь. Планируя выход, стоит выбирать очищенные дорожки, держаться за поручни и не спешить. Важно также выделить себе больше времени, чтобы не бежать по скользкой дороге.

Особую роль играет общее состояние здоровья. Регулярные щадящие физические упражнения, например, скандинавская ходьба или гимнастика, помогают поддерживать силу мышц и чувство равновесия. Необходимо контролировать артериальное давление и зрение, так как их резкие изменения могут привести к головокружению, - сообщает Дарья Арещенко, пресс-секретарь ОКБ 2 (г. Тюмень).

"Профилактика зимнего травматизма у пожилых — это не просто совет быть осторожнее. Это комплекс мер: от выбора шипованной насадки на обувь до лечения остеопороза. Все это поможет предотвратить переломы и другие травмы опорно-двигательного аппарата. Берегите себя и своих близких — побеспокойтесь о безопасности заранее", — отмечает Владимир Малишевский.