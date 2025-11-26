Заводоуковский округ стал победителем по итогам сельскохозяйственного года в Тюменской области

Заводоуковский муниципальный округ по итогам сельскохозяйственного года признан лучшим среди муниципалитетов Тюменской области, глава региона Александр Моор 26 ноября вручил главе муниципалитета переходящее знамя губернатора.

"Этот год стал рекордным для всей области. Урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей – самая высокая за всю историю региона. Это итог многолетней системной работы по поддержке АПК, обновлению техники, внедрению современных технологий. Тюменская область полностью обеспечивает себя продуктами. Продовольственная безопасность – на высоком уровне, а наша продукция востребована далеко за пределами региона. Каждого, кто трудится в поле, на ферме, в переработке, – благодарю за работу. Постарались все. Уверен, успехи этого года станут хорошей основой для новых достижений", - отметил Моор в своем тг-канале.