Агрономы рассказали, как вырастить здоровый спатифиллум в домашних условиях

Как правильно вырастить спатифиллум ("женское счастье", рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Повышенная влажность воздуха - один из ключевых факторов успешного содержания этого растения в домашних условиях. Если вы заметили, что листья поникли — это не всегда признак жажды. Иногда так проявляется переувлажнение. Поэтому перед поливом обязательно проверяйте влажность грунта на глубине 3–5 см.

В зимний период, при включенном отоплении листья спатифиллума быстро теряют декоративность, края начинают сохнуть, появляются коричневые пятна, а со временем вся пластина может потемнеть и засохнуть. Растение не болеет, а дает сигнал, что не хватает влаги. Чтобы избежать этого, старайтесь в утреннее время опрыскивать спатифиллум теплой отстоянной водой.

В отличие от большинства комнатных растений, которые любят простор, спатифиллум цветет именно тогда, когда корни заполняют весь горшок. Это связано с его природной биологией: в дикой природе он растет в ограниченном пространстве, часто между корнями других деревьев, и именно в таких условиях активизирует репродуктивные функции. Поэтому не стоит спешить пересаживать спатифиллум в слишком большую емкость. Оптимальный вариант — горшок, диаметр которого всего на 2–3 см больше предыдущего.

Естественная среда обитания цветка, это кислая почва. Полив водопроводной водой имеет чаще щелочную или нейтральную кислотность. Добавьте в поливочную воду примерно 1/4 чайной ложки лимонной кислоты на 2–3 литра воды, тогда вода станет мягче и будет поддерживаться оптимальная кислотность грунта.

Спатифиллум привык к рассеянному свету и отсутствию прямых солнечных лучей. Лучшее место на подоконнике – восточное или западное окно с легким притенением, - сообщает КП-Тюмень.