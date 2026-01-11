В Тюменской области беременным студенткам выплатили почти 3 млн рублей

32 студентки в Тюменской области стали первыми получательницами нового, увеличенного пособия по беременности и родам. Общая сумма перечисленных средств составила более 2,9 миллиона рублей.

С 1 сентября 2025 года право на повышенную финансовую поддержку получили женщины, обучающиеся по очной форме. Право на пособие имеют студентки вузов, колледжей, техникумов, а также организаций дополнительного профобразования, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе.

Размер выплаты теперь привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе. В Тюменской области с начала 2025 года этот показатель составляет 19 329 рублей.

Пособие выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска, и его сумма зависит от его продолжительности:

90 202 рубля – при стандартных родах (отпуск 140 дней);

100 510,8 рублей – при осложненных родах (156 дней);

124 994,2 рубля – при многоплодной беременности (194 дня).

Для оформления выплаты будущей маме необходимо подать заявление в Социальный фонд России в течение полугода после окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно онлайн через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ, - сообщает Вслух.ру.