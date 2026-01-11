Расставание в эпоху технологий: почему сегодня все чаще говорят о "цифровом разводе"

Часто бывшие партнеры имеют доступ к аккаунтам своих экс-вторых половинок. Поэтому при расставании нужен еще и "цифровой развод", и его лучше проводить также внимательно, как и обычный – последовательно и без спешки.

Доступ к личным аккаунтам не должен передаваться никому, даже в период близких отношений. Доверие в паре не предполагает совместного управления цифровой идентичностью. Однако если доступы все же были общими, важно оперативно закрыть возможные уязвимости.

"В первую очередь необходимо проверить и отключить все незнакомые или лишние устройства, которые имеют доступ к аккаунтам. Практически все популярные сервисы – социальные сети, мессенджеры, почта, облачные хранилища – позволяют посмотреть список активных сессий и завершить их одним нажатием. После этого обязательно стоит сменить пароли, причем не только в социальных сетях, но и в электронной почте ¬– именно она чаще всего используется для восстановления доступа к другим сервисам. При смене пароля важно завершить все предыдущие сеансы, чтобы бывший партнер не сохранил доступ", - рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Если есть подозрения на скрытую активность – входы в аккаунт без вашего ведома, изменения настроек или появление неизвестных файлов, – полезно регулярно проверять разделы "подключенные устройства" и "история входов". На первое время разумным шагом будет сделать аккаунты приватными, ограничив видимость контента только кругом доверенных контактов.

Отдельного внимания заслуживают сервисы, о которых часто забывают, но которые могут содержать чувствительную информацию или влиять на повседневную жизнь. В их числе: социальные сети и мессенджеры; профили в онлайн-играх и игровых платформах; облачные хранилища и резервные копии; учетные записи в поисковых системах (например, для истории запросов, почты и геолокации); сервисы знакомств; заметки, календари, напоминания и общие фотоальбомы; устройства "умного дома", если они были привязаны к общему аккаунту.

Дополнительно стоит проверить настройки геолокации – отключить совместный доступ к местоположению и удалить бывшего партнера из семейных или общих групп доступа, если они использовались, - сообщает АиФ-Тюмень.