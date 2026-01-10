Бесплатный Wi-Fi в общественных местах: чем он удобен и какие риски может нести

"Общественный Wi-Fi нельзя назвать главной угрозой для туриста. Это полезный сервис, но он действительно входит в перечень рисков.

В путешествии мы нередко оказываемся в ситуации, когда мобильная связь временно недоступна – из-за отсутствия роуминга, слабого сигнала или высокой стоимости интернета. В таких условиях общественные сети в аэропортах, отелях, кафе кажутся удобным решением.

Часто такие сети требуют регистрации – по номеру телефона, email или через соцсети. И пользователь не всегда понимает, кто именно стоит за этой точкой доступа и как будет использоваться переданная им информация. Кроме того, в открытых сетях злоумышленники могут перехватывать трафик или подменять страницы, что особенно опасно при работе с чувствительными данными", - рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Чтобы снизить риски, стоит не совершать платежи и переводы в сетях общественного Wi-Fi, если требуется ввод данных банковской карты, кодов из SMS или push-уведомлений; не входить в интернет-банки, госуслуги и корпоративные аккаунты через открытые сети; избегать бронирования жилья и покупок, если соединение вызывает сомнения – лучше отложить операцию до появления защищенного канала связи; использовать защитные решения, которые помогут не только обнаружить вредоносное ПО, но и заранее предупредят о переходе на фишинговый или зараженный ресурс.

История знает немало целевых атак на путешественников. Например, в рамках кампании APT DarkHotel злоумышленники использовали инфраструктуру гостиниц для заражения устройств гостей, подменяя обновления и сетевые страницы. Такие кейсы показывают, что риски существуют не только в теории, но и на практике – особенно для тех, кто часто путешествует и работает в дороге, - сообщает АиФ-Тюмень.