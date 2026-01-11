Тюменский студент поделился, как отмечают Новый год во Вьетнаме

Новый год во Вьетнаме отмечают по лунному календарю. В 2026 году он приходится на 29 января. Для вьетнамцев это время семейного единения, очищения от прошлого и привлечения удачи в будущем. Но как празднуют Новый год вьетнамские студенты в Сибири, ответил студент ТюмГУ из Вьетнама Тхань Ли Нгок.

Подготовка к Тет начинается с генеральной уборки – так семья "очищает" пространство от неудач минувшего года. Однако в первые дни нового года подметать запрещено: считается, что можно "замести" удачу.

– Тет встречают дома в кругу семьи. В первую ночь семья собирается у алтаря с молитвами. В этот день мы стараемся избегать ссор, тяжелой работы и разбитой посуды, чтобы не навлечь беду. После ходят в гости к друзьям, родственникам и в храмы. В это время улицы оживают парадами львов-драконов и фейерверками, – отметил Тхань.

Традиции и символы в этот день можно встретить и на новогоднем столе, среди блюд: бань чунг (квадратный рисовый пирог) – олицетворяет землю и плодородие; поднос с пятью фруктами (бананы, дыня, цитрусовые) – пожелания изобилия, здоровья и процветания.

Вместо Деда Мороза на Новый год вьетнамцы дарят друг другу красные конверты с деньгами, которые приносят удачу. Чаще их получают дети и пожилые. А похожий на российского дедушку "Старик Рождество" или Ông Già Noél появляется во Вьетнаме только на рождественский сочельник и оставляет подарки в обуви у двери, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Кстати, у нас нет прямого аналога бою курантов: семьи смотрят трансляции танцев драконов, фейерверки и парады по ТВ. А вот к украшению дома мы подходим ответственно. В комнатах ставим цветы: персиковые ветви (север, мир), абрикосовые деревья (юг, процветание), кумкват для богатства, дерево-фонарь против злых духов, – отметил иностранец.

– Елка, салаты оливье и селедка под шубой – все это меня поразило. Интересно было попробовать мандарины как символ, увидеть ваши фейерверки на улице. А бой курантов с шампанским – магический ритуал. Необычным показалось много еды на столе на протяжении всей ночи и гирлянды повсюду – во Вьетнаме акцент на цветах и алтаре, – добавил Тхань.