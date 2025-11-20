ТюмГУ намерен реализовывать проекты вместе с аграрным бизнес-сообществом

Команда Тюменского государственного университета выступила в Москве с ежегодной защитой плана развития вуза в рамках масштабной госпрограммы "Приоритет-2030", которая в этом году нацелена на достижение технологического лидерства. Новые проекты разработаны с учетом возможностей, которые появились после присоединения аграрного университета, сообщил губернатор Александр Моор.

"Тюменский госуниверситет представил в Москве новые проекты, которые при поддержке регионального правительства планируется реализовать в связи с присоединением аграрного университета. Это новый важный этап в развитии региональной системы высшего образования и ее сотрудничества с реальной экономикой. Агропромышленный комплекс входит в число ведущих отраслей региональной экономики. Тюменские сельхозпредприятия уже сейчас активно используют передовые технологии, уверенно продвигаются по пути цифровизации, выходят на внешние рынки. Но в сфере взаимодействия между наукой и сельхозпроизводством есть серьезный потенциал для дальнейшего развития и роста. Мы намерены реализовать его вместе с ТюмГУ и аграрным бизнес-сообществом", - рассказал о планах Александр Моор.

По итогам заседания Совета по поддержке программ развития вузов, который возглавляет министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков, будут определены университеты, которые в 2026 году получат грантовую поддержку.