Ветеран СВО после "Школы фермера" развивает свой агробизнес

Ветеран СВО Сергей Дунаевский после возвращения домой решил попробовать свои силы в сельском хозяйстве - стал участником образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера" и теперь развивается в этом направлении.

Знания и поддержка помогли Дунаевскому восстановить поля, инфраструктуру и оборудование, которыми давно не занимался его дядя. Теперь Сергей - глава крестьянского фермерского хозяйства, в котором имеется более 30 ульев, около 200 гектаров полей, содержатся овцы, козы и сельскохозяйственная птица, а также производится 9 сортов сыра. В планах - нарастить поголовье до 100 племенных катумских овец, а в мечтах - создать агротуристический комплекс с озером, где можно разводить рыбу, пишет департамент АПК ТО;