Эксперт — о том, чему учить детей в быстро меняющемся мире

Технологический прогресс ускоряется, и многие профессии устаревают или трансформируются. К чему готовить детей, если выбранная ими специальность может исчезнуть к моменту окончания школы? На этот актуальный вопрос отвечает педагог, писатель и многодетная мама Наталья Цымбаленко.

Эксперт напоминает, что смена профессий — естественный исторический процесс. "Вряд ли вы сейчас хотите, чтобы ваш ребенок был, например, дубильщиком шкур. Хотя такая профессия когда-то была востребованной. Сегодня это делают другими технологиями", — приводит она пример.

По ее словам, профессии не просто исчезают, а часто эволюционируют. "Тот же ямщик превратился в таксиста. Это нормально", — отмечает Цымбаленко.

Главный навык будущего — адаптивность. "Выживает не сильнейший, а тот, кто может приспособиться к окружающей действительности", — подчеркивает эксперт. Она указывает, что у человека всегда есть выбор: творить изменения, использовать их или остаться в стороне.

По мнению Натальи Цымбаленко, фокус в воспитании и образовании должен сместиться с узких профессиональных умений на универсальные мета-навыки, которые помогут в любой сфере, например, адаптивность, коммуникабельность, критическое мышление

К этому списку эксперт также добавляет бережное сознание — умение разумно распоряжаться временем, ресурсами и информацией, а также способность к осознанному созиданию, а не бездумному потреблению. Этот навык позволит не только адаптироваться к изменениям, но и формировать будущую реальность более ответственно и эффективно.

"Именно эти качества помогут построиться и использовать любую профессию, любую изменяющуюся реальность. Выживает та цивилизация и те люди, которые лучше используют прогресс", — резюмирует эксперт.

То есть, вместо подготовки к конкретной, возможно, исчезающей профессии, стоит развивать в детях гибкость, умение учиться, взаимодействовать с миром и бережно преобразовывать его. Эти навыки останутся их главным капиталом независимо от того, как изменится рынок труда.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".