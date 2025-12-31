Пять скверов за год в Тюмени обновили с привлечением частных инвестиций

Большую помощь в развитии городской среды Тюмени оказывают частные инвесторы и строительные компании. Благодаря их участию в 2025 году реализованы такие проекты, как сквер "Домашний" в микрорайоне Плеханово, реконструкция сквера Льва Корнеева компанией "Брусника", сквер "Чемпионский" в районе ДОК, обновленный сквер 30-летия Победы, сквер "Мотивы" возле жилого комплекса "Мотивы".

За счет бюджета благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Петра Ершова вдоль проезда Солнечный, обводненный карьер Утиный, сквер Отрядов мэра на Мельничной улице, сквер Медработников на улице Юрия Семовских, пространство около дома по адресу Карла Маркса, 110а, аллея Первых на пр. Геологоразведчиков. В планах на 2026 год - обновить площадь Борцов Революции.

Совместно с "Тюмень Водоканалом" в городе построен бульвар Воды, посвященный 160-летию тюменского водопровода.

Тюменские проекты получают признание на федеральном уровне. В 2024 году сквер Леонида Згерского был включен в реестр лучших практик благоустройства, а парк Константина Лагунова стал лучшим парком страны в номинации "Премьера года", напоминают в администрации города.