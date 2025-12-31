Итоги-2025: стоимость проектов в тюменском инвестреестре оценивается в 75 млрд рублей

В реестр инвестиционных проектов Тюменской области включено 344 новых проектов. Их планируемый объём инвестиций — 75 млрд руб, а потенциальное количество рабочих мест — 7 тысяч (по состоянию на 23.12.2025)
Главные события 2025 года: формы "День предпринимателя", СУП, Единый день консультаций. региональный этап конференции "Код индустрии" (организован совместно с Минпромторгом РФ), Промышленно--энергетический форум TNF первый поток проекта "Свой бизнес", для ветеранов СВО и членов их семей.
В Тюменской области идёт работа по созданию площадок индустриальных парков "Московский" и "Рощино";
На конец 2015 года в Нефтегазовый кластер входит 210 компаний из 26 регионов, в Строительно-индустриальный - 100 из 8 субъектов РФ и Казахстана.
В этом году открыт новый завод по выпуску высокотехнологичного оборудования для бурения и заканчивания скважин. Проектная мощность - порядка 700 единиц оборудования в год, общий объем инвестиций - 7 млрд рублей;
в строительство распределительного центра OZON вложено 5,8 млрд руб; распределительного центра ООО "Элемент-Трейд" - более 2,4 млрд рублей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru